Россиянин Глеб Ретивых занял третье место в спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене. Победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино. Александр Большунов финишировал четвертым. Этап из-за куоронавируса пропустили сборные Норвегии, Швеции и Финляндии