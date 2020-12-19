Россиянин Глеб Ретивых занял третье место в спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене. Победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино. Александр Большунов финишировал четвертым. Этап из-за куоронавируса пропустили сборные Норвегии, Швеции и Финляндии
2020-12-19T17:35:30+03:00
2020-12-19T17:35:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 19 декабря 2020
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