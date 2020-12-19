Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал, что все проблемы на МКС будут устранены. Глава корпорации выразил мнение, что проблемы на станции могут быть связаны с микрометеоритами, которые воздействуют на корпус и усталостными процессами. При этом Рогозин признал, что некоторым модулям МКС, как он выразился, уже «на пенсию пора». По его словам, это те сегменты, которые были сделаны еще во времена СССР и рассчитаны на 15 лет. Ранее стало известно, что в российском модуле «Звезда» появилось еще одно место утечки воздуха.