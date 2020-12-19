Компания SpaceX успешно запустила тяжелый носитель Falcon 9 с секретным спутником военно-космической разведки США. О миссии 7-тонного космического аппарате официально не сообщается. По имеющимся данным, он предназначен для радиоэлектронной разведки. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется уже в пятый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на площадку космодрома на мысе Канаверал. Кроме того, спасательные суда компании SpaceX должны выловить из Атлантики створки головного обтекателя ракеты, которые будут спускаться на парашютах.