Пассажирский «Боинг-735» готовится к экстренной посадке в Сургуте. Как передает ТАСС, на борту сработал датчик неисправности наддува турбины. Борт авиакомпании «Ютэйр» вылетел из Игарки в Уфу. На борту самолета 121 человек, в том числе 116 пассажиров. В аэропорту экстренной посадки приведены в готовность оперативные службы.