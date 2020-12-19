Пассажирский «Боинг-735» готовится к экстренной посадке в Сургуте. Как передает ТАСС, на борту сработал датчик неисправности наддува турбины. Борт авиакомпании «Ютэйр» вылетел из Игарки в Уфу. На борту самолета 121 человек, в том числе 116 пассажиров. В аэропорту экстренной посадки приведены в готовность оперативные службы.
2020-12-19T17:32:03+03:00
2020-12-19T17:32:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2760766-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 19 декабря 2020
Загрузка комментариев...