На МКС ищут возможное место новой утечки воздуха

Установить место утечки воздуха на МКС необходимо в самое ближайшее время. Как сообщили «Интерфаксу» в Центре управления полетами, резервы воздуха на МКС подходят к концу.

Об утечке воздуха на МКС стало известно еще 20 августа. Обнаруженную трещину неоднократно изолировали временными средствами. Однако утечки продолжались. Сегодня представитель ЦУП сообщил, что резервы воздуха на МКС оказались на исходе.

Как рассказал журналистам генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в феврале планируется отправить к МКС грузовой корабль «Прогресс». Он должен будет пополнить запасы кислорода, а также доставить на борт станции специальный ремкомплект.

Кроме того, по словам Рогозина, в случае необходимости можно будет использовать отношения с НАСА и часть груза, в том числе кислород, отправить с американским грузовиком.

Между тем исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев не исключил, что на МКС существует еще одно место утечки воздуха. Однако оно пока не обнаружено.