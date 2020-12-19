США обвинили россиянина и двух граждан Болгарии в незаконном экспорте технологий. Речь идет о товарах, которые не могли быть отправлены в Россию без разрешения американского правительства.

Один из обвиняемых – 48-летний россиянин Ильяс Сабиров. Он руководит компаниями «Космос Комплект» и «Совтест Комп», которые накануне были добавлены в санкционный список Вашингтона. По мнению министерства юстиции Штатов, вместе с двумя его болгарскими подчиненными Сабиров организовал незаконную закупку радиационно стойких схем у США. Они, как утверждается, попали в Россию через Болгарию без необходимых лицензий. Сумма контрактов составляла несколько миллионов долларов. Кроме незаконного экспорта, трех фигурантов дела обвиняют в отмывании денег, а одного из них – еще и в даче ложных показаний. Теперь всем обвиняемым грозят длительные сроки заключения.

Где сейчас находится россиянин Ильяс Сабиров и признает ли он обвинения, не уточняется.