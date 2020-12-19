Госсекретарь США обвинил Россию в недавней масштабной хакерской атаке на американское правительство

США впервые на официальном уровне возложили на Россию ответственность за недавнюю кибератаку на американское правительство. С соответствующим заявлением выступил госсекретарь Майк Помпео. По словам Помпео, сама атака продолжалась несколько месяцев и затронула десятки федеральных ведомств, включая ядерные лаборатории и Пентагон, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности. Reuters и The Washington Post уже сообщали со ссылкой на свои источники, что хакеры, связанные с российской разведкой, получили доступ к компьютерным системам США. При этом называлась хакерская группировка Cozy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами. Сообщалось также о взломе Microsoft, но сама корпорация заявила, что вредоносные файлы были вовремя обнаружены и удалены.
2020-12-19T17:02:27+03:00
2020-12-19T17:02:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:02, 19 декабря 2020
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