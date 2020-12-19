Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Лучшее время у из россиян показал Матвей Елисеев, который пришёл к финишу 18-м. В общем зачете Кубка мира лидерство после восьми гонок сохраняет Йоханнес Бё.