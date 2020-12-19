Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Лучшее время у из россиян показал Матвей Елисеев, который пришёл к финишу 18-м. В общем зачете Кубка мира лидерство после восьми гонок сохраняет Йоханнес Бё.
2020-12-19T16:37:51+03:00
2020-12-19T16:37:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 19 декабря 2020
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