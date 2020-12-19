НХЛ и профсоюз игроков заключили предварительное соглашение о старте регулярного чемпионата с 13 января 2021 года. Как отмечается на сайте лиги, начало сезона сдвинулось на три месяца из-за пандемии коронавируса. Достигнутое соглашение учитывает меры властей по борьбе с распространением коронавируса, в том числе ограничения на пересечение границы между США и Канадой и на проведение массовых мероприятий.
2020-12-19T16:37:28+03:00
2020-12-19T16:37:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 19 декабря 2020
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