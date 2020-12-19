Состояние президента Франции после заражения коронавирусом стабильное. Это следует из заявления Елисейского дворца. По данным французской администрации, у Эммануэля Макрона сохраняются прежние симптомы (усталость, кашель, ломота в теле), но они не мешают ему выполнять функции главы государства. В четверг пресс-служба Елисейского дворца сообщила о том, что Макрон сдал положительный тест на коронавирус и перешел на удаленный формат работы из своей загородной резиденции.