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16:35, 19 декабря 2020

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в масштабное кибератаке на американское правительство

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в масштабное кибератаке на американское правительство. Как передает ВВС, по его словам, атака, о которой стало известно на прошлой неделе, была нацелена на программное обеспечение американской компании SolarWinds продолжалась несколько месяцев и затронула десятки правительственных ведомств.
Как отмечает The New York Times, Помпео стал первым членом администрации Трампа, который публично возложил ответственность за этот взлом на Москву. Сам Дональд Трамп попытку взлома еще не комментировал.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает необоснованным заявление госсекретаря США Майка Помпео о причастности России к масштабной кибератаке на американские ведомства. Об этом сенатор сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Помпео как бывший руководитель ЦРУ должен понимать, что с территории США осуществляется более половины кибератак на Россию. А с территории России — менее 2% на США. Эти данные обсуждались, в том числе с участием экспертов ООН», — сказал Климов. Он отметил, что «на многократные предложения президента Владимира Путина Дональду Трампу об организации совместной комиссии по такого рода спорным ситуациям России ничего не ответили, а иногда даже показывали, что США никогда не собираются этого делать ни с кем». «Поэтому все вопросы такого рода Помпео лучше бы адресовал себе и администрации действующей и будущей», — заключил Климов.



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