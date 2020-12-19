Новой утечки воздуха на МКС нет, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев

Новой утечки воздуха на МКС нет, заявил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев. По его словам, продолжается работа по устранению той утечке, что была выявлена ранее. При этом Крикалев не исключил, что второе место утечки воздуха может быть на МКС в том же модуле, что и первое, но оно пока не обнаружено. Ранее специалисты ЦУПа попросили экипаж МКС помочь найти еще одно место утечки в российском модуле «Звезда», поскольку запасы воздуха на станции заканчиваются.