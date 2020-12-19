Компания Илона Маска Starlink получила в ФРГ права на распространение спутникового интернета

Глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман заявил о создании условий для использования предлагаемых в ФРГ частот. Это необходимо для обеспечения широкополосного Интернета, который будет поддерживаться спутниками. Starlink – дочернее предприятие основанной Илоном Маском космической фирмы SpaceX. Оно считается самым крупным в мире частным спутниковым оператором.

Предприятие собирается увеличить сеть предложений по всему миру уже в следующем году. Пока что спутниковый Интернет был опробован в нескольких штатах США и в Канаде. В Германии фирма Маска собирается также расширить безопасное соединение VPN для работы в удаленном модусе.

При этом скорость передачи пакетов данных должна быть приближена к уже существующим сетевым условиям. При выделении лицензии в Германии учитывались предписания по работе с похожими или соседними частотными зонами, чтобы исключить помехи для других служб, например, геолокации, радио-астрометрии и наземных спутниковых станций.

Американский концерн Starlink уже вывел на орбиту более 900 спутников. После развития системы поддержки Интернета их число увеличится в пять раз. Starlink получил также права на частоты для наземных станций, которые должны гарантировать передачу данных и связь с интернетом.

Права на использование частот в Германии выделены пока лишь на один год и может быть продлено после дополнительной проверки.