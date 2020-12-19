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16:05, 19 декабря 2020

Группа ОМОН ворвалась в заведение в Москве, продолжавшее работать ночью, несмотря на запрет властей

За несоблюдение городских ограничений бару грозит штраф.

Окна бара «Квартира» на Рочдельской улице закрыты рольставнями. На запертой двери приклеена бумага формамта А4, указывающая, что заведение закрыто. Двое силовиков с ломом и молотом вскрывают дверь, это выглядит как показательная спецоперация: видеосъемку происходящего вели сразу несколько человек. Кадры распространили СМИ.

Все это происходит после полуночи. В это время, в соответствии с указом властей, заведения принимать гостей не могут. А в баре «Квартира», который находится в полукилометре от Дома правительства, полный зал — несколько десятков человек. Продолжало работать и соседнее заведение под названием «Никуда не едем», сообщают в столичном оперативном штабе. Владельцам грозит штраф до 300 тысяч рублей, а если кто-то из гостей заболеет – до миллиона или закрытие на 3 месяца. Запрет на работу заведений в ночные часы власти ввели на фоне второй волны коронавируса. Он будет действовать по меньшей мере до середины января.

Напомним, что с завтрашнего дня в ряде российских регионов вводят будет запрещено проводить банкеты, свадьбы, корпоративы, концерты. Ограничена также работа развлекательных центров в выходные и праздничные дни.



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