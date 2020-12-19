Роскосмос заверил, что экипаж международной космической станции получит запас кислорода в феврале

Ситуация на орбите находится под контролем – сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. При этом он отметил, что МКС «стареет» — ресурс модулей, по его словам, вскоре будет превышен в два раза – об этом сообщает агентство РИА «Новости». При этом исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев отверг версию образования трещины из-за усталости металла.

Ранее МКС предупредила об окончании запасов воздуха для восполнения утечки. Российские космонавты пытаются найти место, в котором произошла разгерметизация – это следует из переговоров с землей, которые транслировало NASA. Ситуация осложняется тем, что ранее обнаруженную трещину в модуле «Звезда» пока полностью заделать не удалось. В интервью «Эху» лётчик-космонавт Александр Лазуткин сказал, что пока безопасности космонавтов ничего не угрожает.