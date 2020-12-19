Журнал Forbes снова включил в список самых высокоплачиваемых блогеров шестилетнюю россиянку. Анастасия Радзинская, которая вместе с семьей сейчас живет в США, заняла седьмую строчку рейтинга, заработав за год, по подсчетам издания, больше 18 миллионов долларов. В своих видео на Youtube девочка с отцом играет в Lego, занимается домашними делами и рассказывает о вирусах – пишет Forbes.

Первое место, как и годом ранее, занял Райан Каджи – доход десятилетнего мальчика приближается к 30 миллионам долларов. По информации журнала, основную часть принесли лицензионные сделки на продукцию его бренда.