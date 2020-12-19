Минобороны сдало в эксплуатацию новый водовод в Севастополе. Он перебрасывает по 15 тысяч кубометров воды в сутки из Кадыковского водохранилища. Вода стала поступать на две недели раньше запланированного срока. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Еще около 10 тысяч кубометров воды в сутки, по оценкам Хуснуллина, может дать запуск водозабора на реке Бельбек.

Из-за обмеления водохранилищ, вызванного засухой, в ряде населенных пунктов в Крыму питьевая вода подается по часам утром и вечером. Проблема водоснабжения возникла после крымских событий, когда Украина перекрыла канал, который обеспечивал полуостров водой на 90%.