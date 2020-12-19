Нескольким московским барам, расположенным в центре города, грозит закрытие из-за нарушения антикоронавирусных мер. Заведения «Квартира» и «Никуда не едем» неподалеку от здания правительства обвиняют в том, что они работали по ночам. Оперативный штаб по борьбе с эпидемией сообщает, что сотрудники ОМОН вскрыли двери после полуночи и обнаружили полный зал гостей, их продолжали обслуживать. При этом на баре висела табличка о том, что он закрыт, а окна плотно занавесили.

Владельцам грозит штраф до 300 тысяч рублей или даже до миллиона – в том случае, если кто-то заразится коронавирусом. Бар могут закрыть на три месяца.