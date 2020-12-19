Американская авиабаза Баграм в Афганистане подвергалась ракетному обстрелу

Местное информационное агентство Пажвок со ссылкой на заявление НАТО сообщает, что потерь и пострадавших нет, сам аэродром поврежден не был. По базе было выпущено четыре ракеты. Утверждается, что афганской полиции удалось предотвратить запуск еще как минимум шести ракет и обезвредить их на месте.
2020-12-19T15:04:47+03:00
2020-12-19T15:04:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:04, 19 декабря 2020
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