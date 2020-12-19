В Армении, где сегодня проходят траурные мероприятия по погибшим в Нагорном Карабахе, произошла потасовка

Противники премьера Никола Пашиняна, возглавившего траурное шествие к кладбищу, попытались помешать ему приблизиться к мемориалу. Полицейский кордон отгородил главу правительства, который все же вошел на территорию комплекса – об этом сообщает агентство ТАСС.





В интервью Эху журналист местного телеканала Пара-ТВ Арман Сулейманян отметил, что на трауре собраны оппозиционные и проправительственные силы. Обстановка, как она выразился, накалённая.

На данный момент протестующие уже окрасили красной краской дорогу, по которой премьер прошел к мемориалу.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в капитуляции в Нагорном Карабахе. В результате трехстороннего соглашения Азербайджану достались не только районы, окружающие спорную территорию, но и часть самого Карабаха.