Госсекретарь США обвинил Россию в крупнейшей кибератаке на американское правительство

В интервью телерадиокомпании ВВС руководитель внешнеполитического ведомства Майк Помпео сказал, Москва пытается «подорвать образ жизни» США, а президент Владимир Путин «остается реальной угрозой». Помпео стал первым членом администрации Дональда Трампа, который публично сказал о том, что за кибератакой стоит Россия.

Речь идет о попытке взлома, которая продолжалась несколько месяцев и затронула десятки правительственных ведомств. По данным агентства Рейтер, атака была настолько серьезной, что из-за нее пришлось созывать заседание Совета безопасности.