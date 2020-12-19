Компания Microsoft может создать собственный процессор

Американский IT-гигант, по сведениям агентства Bloomberg, решил сделать это, чтобы снизить зависимость от других компаний, в том числе Intel. В планах Microsoft также разработка собственного чипа – в этом она может последовать примеру Apple, которая планирует к 2022 году полностью отказаться от продукции Intel в пользу собственных разработок.

Ранее Microsoft выпускала процессоры совместно с другими компаниями.

