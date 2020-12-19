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14:32, 19 декабря 2020

В Италии на Рождество и Новый год объявлен общенациональный карантин

Как объявил премьер-министр Джузеппе Конте, с 24 декабря по 6 января вся территория страны будет объявлена «красной зоной» — в эти дни будут введены максимальные ограничения на передвижение между регионами. Исключение сделают для 28, 28, 30 декабря и 4 января, когда меры будут немного смягчены.
Для борьбы с эпидемией многие европейские страны вводят все новые ограничения. С сегодняшнего дня новые правила вступили в силу в Австрии, Словакии и Украине.



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