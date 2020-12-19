Российские власти планируют привить от коронавируса более половины населения страны

По прогнозам минздрава, производственных мощностей хватит для того, чтобы выпустить дозы для 60% граждан. Глава ведомства Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус. Первый год» сказал, что вакцинация поможет победить пандемию, но вирус, вероятно, продолжит циркулировать.

Впрочем, в том же фильме глава центра имени Гамалеи Алекснадр Гинцбург назвал другие цифры – по его расчетам к следующей осени привьется 70-80% россиян.