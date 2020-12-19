От коронавируса в возрасте 58 лет умер писатель и литературовед Роман Арбитман

Об этом сообщают в социальных сетях его близкие. Арбитман был специалистом по фантастике XX века. Он также известен как автор серии иронических детективов, написанных под псевдонимом Лев Гурский. Прототипом одного из его последних романов стал Алексей Навальный.
2020-12-19T14:10:34+03:00
2020-12-19T14:31:36+03:00
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14:10, 19 декабря 2020