Интерпол займется выяснением истории иконы, подаренной ранее главе российского МИДа Сергею Лаврову в Сараево

Как сообщалось, она могла быть украдена на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Сергей Лавров вернет икону для дальнейшего уточнения ее происхождения по линии Интерпола. Об этом агентству ТАСС сообщили в МИДе. Позолоченную икону XVIII века, найденную в Луганске, министру подарил председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в ходе визита Лаврова в Сараево. СМИ опубликовали фотографию образа, на которой видно хорошо сохранившуюся печать Одесской краевой комиссии. Украина возмутилась такому подарку. Министерство иностранных дел страны направило ноту МИДу Боснии и Герцеговины, заявив, что считает этот жест поддержкой агрессивной политики и военных действий России против Украины. Киев потребовал способствовать возвращению реликвии на родину.

Там также ждут ответа на вопрос – как культурная ценность могла оказаться в стране. Эксперты полагают, что к этому могут иметь отношение сербские боевики, которых подозревают в участии в боевых действиях в Донбассе на стороне пророссийских сил

Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы