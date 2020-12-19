МВД с начала года возбудило 37 уголовных дел о фейках, связанных с эпидемией коронавируса

Дела заводились по статье о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни граждан. Эта статья была введена в уголовный кодекс на фоне начала эпидемии этой весной. В МВД при этом не уточняют, сколько из 37 заведенных дел закончилось приговорами, передает агентство ТАСС. Между тем за фейки о коронавирусе для граждан предусмотрен штраф от 300 до 700 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

Первое такое уголовное дело было возбуждено в апреле против активистки Анны Шушпановой из Санкт-Петербурга. Она написала в соцсетях, что из больницы отпустили человека с коронавирусом, который затем сел на общественный транспорт.

Схожая статья о фейках о коронавирусе есть в административном кодексе: протоколы, в частности, составляли на «Новую газету» и ее главреда Дмитрия Муратова, а также на врачей, жаловавшихся на невыплату надбавок.

Некоторые правозащитники, в частности, из международной правозащитной группы «Агора», настаивают, что часто ложной признается информация, которая отличается от официальной, а под преследование попадают критики власти.