Глава Роскосмоса заверил в том, что ситуация на МКС находится под контролем

Дмитрий Рогозин сказал журналистам, что корпорация готова в феврале направить на орбиту дополнительные запасы кислорода. Ранее экипаж в ходе переговоров с Землей предупредил об окончании запасов воздуха для восполнения утечки. Российские космонавты пытаются найти место, в котором произошла разгерметизация. Ситуация осложняется тем, что ранее обнаруженную трещину в модуле «Звезда» пока полностью заделать не удалось.

Российские космические технологии не позволяют строить станции так, чтобы они не ломались, уверен сотрудник Государственного астрономического института Владимир Сурдин. Сурдин отметил, что менять вышедшие из строя детали на МКС довольно затратно, поэтому их будут чинить.

Об утечке воздуха впервые стало известно четыре месяца назад. В октябре космонавты нашли трещину длинной около 4 сантиметров в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Ее временно загерметизировали. Члены экипажа не исключили, что она могла появиться от удара снаружи.



