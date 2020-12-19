Берлинский кинофестиваль в условиях эпидемии проведут в новом формате. В марте пройдут онлайн-мероприятия для деятелей киноиндустрии, в июне – кинопоказы для широкой публики. Об этом сообщается на сайте Берлинале.

Согласно расписанию, программу фестиваля опубликуют в феврале, а месяц спустя международное жюри оценить киноленты и распределит призы. В начале лета фильмы покажут в кинотеатрах и под открытым небом.

Ранее организаторы решили отказаться от разделения номинаций на мужские и женские. Вместо этого будут вручать награды за лучшую главную роль и роль второго плана.