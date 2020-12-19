Дональд Трамп подписал закон, ограничивающий размещение китайских акций на биржах США

Документ «О подотчетности иностранных компаний» обязывает те организации, которые размещают ценные бумаги на американских фондовых рынках, подтверждать, что они не находятся под контролем иностранных властей.

Зарубежные компании обяжут соответствовать тем же нормам аудита, что и местные. Ситуация осложняется тем, что китайские власти уже запретили аудиторам отчитываться перед иностранными регуляторами, считая это нарушением суверенитета.

Теперь, по мнению американской прессы, многие крупные компании, такие как Alibaba, могут оказаться под ударом в США.