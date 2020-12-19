МВД с начала эпидемии в России завело почти 40 уголовных дел о фейках, связанных с коронавирусом

Они были заведены по статье о публикациях заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни граждан. Вынесены ли по этим делам какие-либо приговоры не уточняется – передает агентство ТАСС со ссылкой на МВД.

В конце марта Госудма ужесточила наказание за фейковые новости о коронавирусе.

Первое уголовное дело было возбуждено еще в апреле против жительницы Петребурга Анны Шушпановой. Она написала в социальных сетях, что из больницы отпустили зараженного пацаинета, и он ехал на общественном транспорте.