МКС предупредила об окончании запасов воздуха для восполнения утечки

Российские космонавты пытаются найти место, в котором произошла разгерметизация – это следует из переговоров с землей, которые транслировало NASA.

Ситуация осложняется тем, что ранее обнаруженную трещину в модуле «Звезда» пока полностью заделать не удалось, а специальный ремонтный комплект прибудет на станцию только в феврале.

Об утечке воздуха впервые стало известно четыре месяца назад. В октябре космонавты нашли трещину длинной около 4 сантиметров в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Ее временно загерметизировали.

Члены экипажа не исключили, что она могла появиться от удара снаружи.

В интервью «Эху» лётчик-космонавт Александр Лазуткин сказал, что пока безопасности космонавтов ничего не угрожает.

«Российские космические технологии не позволяют строить станции так, чтобы они не ломались», уверен сотрудник Государственного астрономического института Владимир Сурдин.

Сурдин отметил, что менять вышедшие из строя детали на МКС довольно затратно, поэтому их будут чинить.