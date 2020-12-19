В Армении начался трехднёвный общенациональный траур по погибшим в Нагорном Карабахе

В Ереване траурный марш проходит от площади Республики до мемориального комплекса Ераблур. Его возглавит премьер-министр Никол Пашинян.

В интервью «Эху» журналист местного телеканала Пара-ТВ Арман Сулейманян отметил, что на трауре собраны оппозиционные и проправительственные силы. Обстановка, как она выразился, накалённая.

Он пояснил, что противники премьер-министра хотят заблокировать ему вход на территорию мемориала. «Пашинян со своими сторонниками собирается прийти в 13.00 на братскую могилу «Ераблур» в центре Еревана, где хоронят особо отличившихся в разных боевых действиях бойцов армянской армии. Проблема заключается в том, что сейчас там огромное количество героев первой карабахской войны, которые 26 лет предупреждали, что война рано или поздно повторится. Также здесь родители погибших и активисты. Все они ждут приезда премьер-министра, чтобы заблокировать ему вход на мемориал. Они заявляют, что «мемориал — гнездо орлов, и шакал не имеет права сюда приходить», — рассказал А.Сулейманян.

По его словам, ситуация очень напряженная, на место стянуты «беспрецедентные полицейские силы». «В этом смысле вся страна сжала зубы — все смотрят трансляции СМИ, чтобы узнать, чем этот визит Пашиняна может закончиться. Велика вероятность столкновения сторонников премьер-министра и людей, которые считают его предателем», — заключил А.Сулейманян.

Сулейманян не исключил стычки сторонников Никола Пашинян и оппозиционеров. На данный момент протестующие уже окрасили красной краской дорогу, по которой премьер пойдёт к мемориалу.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.