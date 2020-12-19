Госдеп США закрывает два генконсульства в России

Решение касается дипредставительств во Владивостоке и Екатеринбурге – в последнем случае речь идет о временном закрытии. Об этом сообщает агентство ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства пояснил, что решение было принято для оптимизации работы Госдепартамента в России. Никаких действий, связанных с российскими консульствами в США, не планируется, — заверил он.

Агентство Associated Press сообщает, что решение связано с ограничением числа американских дипломатов, которое Москва приняла еще 3 года назад.

Закрытие стало ответом на возникшие кадровые проблемы в диппредставительствах.

Как сказал «Эху» бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, этот факт может негативно сказаться на городах.

Ройзман надеется на улучшении ситуации во взаимоотношениях двух стран, подчеркивая их важность.