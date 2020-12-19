Российские власти спрогнозировали окончание эпидемии коронавируса к весне

Не в последнюю очередь они возлагают надежды на начавшуюся в стране вакцинацию.

Эпидемия закончится к весне, а если все постараются, то, может, и раньше. Это зависит от каждого, сказала в интервью одному из федеральных каналов глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Столичный градоначальник Сергей Собянин также отметил, что ожидает окончания самого острого периода борьбы с инфекцией через несколько месяцев. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил мнение, что и после этого коронавирус может продолжить циркулировать. По его словам, привить планируется около 60% взрослого населения страны, производственных мощностей хватит, чтобы покрыть потребности страны.

Разработчики вакцины Спутник полагают, что к концу осени, с учетом планов по производству препаратов, могут быть привиты до 80% россиян. Тогда заболевание станет, «вакциноуправляемым».

Отмечается, что в России есть единичные случаи повторного заражения, но в целом тем, у кого есть антитела, можно не прививаться. Естественный иммунитет снижается через полгода, а после Спутника – предположительно продержится более 2 лет.

О важности вакцинации от коронавируса ранее в ходе большой пресс-конференции говорил президент Владимир Путин. Правда, он отметил, что сам прививку пока не сделал.

При этом президент пообещал, что как только специалисты разрешат вакцинироваться людям в его возрасте, он сразу же сделает прививку.

В России число жертв коронавируса, по данным оперативного штаба, превысило 50 тысяч. За минувшие сутки умерли еще почти 600 человек. Выявлено более 28 тысяч новых зараженных – общее количество инфицированных с начала эпидемии приближается к 3 миллионам.

