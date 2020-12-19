Ученый Анатолий Губанов, по словам адвоката, частично признал вину по делу о госизмене на первом допросе ФСБ

Защитник Ольга Динзе при этом считает, что ее подзащитного ввели в заблуждение. Об этом она сказала в интервью агентству ТАСС.

Динзе предположила, что на вопрос следователя, передавал ли Губанов некие отчеты в рамках международного сотрудничества, тот ответил утвердительно, что и было использовано, как признание. Однако при личном общении он сказал, что невиновен – в настоящее время в этом и заключается его позиция.

Другой адвокат Игорь Николаев подчеркнул, что пока он является единственным законным представителем ученого.

Ранее сообщалось, что Губанов участвовал в разработке перспективных моделей гиперзвуковых ракет.