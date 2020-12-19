Роспотребнадзор прогнозирует окончание пандемии коронавируса к весне

Такие сроки в интервью для фильма «Опасный вирус. Первый год» назвала глава ведомства Анна Попова.

По ее мнению, в конченом итоге все будет зависеть от самих россиян. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, выразил уверенность, что через несколько месяцев завершится самый острый период борьбы с новой инфекцией, однако дальнейшая борьба будет долгой.

Две недели назад началась вакцинация от коронавируса. По мнению Минздрава, прививочная кампания поможет победить пандемию, хотя вирус, вероятно, продолжит циркулировать. В России его жертвами, по подсчетам оперативного штаба, стали уже более 50 тысяч человек.

