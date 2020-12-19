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Эксклюзив Эха 12:21, 19 декабря 2020

Власти США закрывают генконсульство во Владивостоке

фото: Смитюк Юрий / ТАСС
фото: Смитюк Юрий / ТАСС

Власти США закрывают генконсульство во Владивостоке. Работа еще одного диппредставительства — в Екатеринбурге – временно приостанавливается. Об этом сообщает агентство ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства пояснил, что решение было принято для оптимизации работы Госдепартамента в России. Никаких действий, связанных с российскими консульствами в США, не планируется, — заверил он.

Агентство Associated Press сообщает, что решение связано с ограничением числа американских дипломатов, которое Москва приняла еще 3года назад. Закрытие стало ответом на возникшие кадровые проблемы в диппредставительствах.

Как сказал «Эху» бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, этот факт может негативно сказаться на городах.

Ройзман надеется на улучшение ситуации во взаимоотношениях двух стран, подчеркивая их важность.



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