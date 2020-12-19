Центр «Вектор» готов перейти на расширенные доклинические испытания еще одной вакцины от коронавируса

Об этом заявил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов: «Вакцина на основе рекомбинантного вируса гриппа, которая, как мы предполагаем, будет обеспечивать защиту как против сезонных вариантов вирусов гриппа, так и против нового коронавируса, данный прототип вакцины уже проверен на лабораторных животных. Он показал свою иммуногенность, и сейчас принимается решение о переходе уже на расширенные доклинические исследования», — сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год».

Ранее сообщалось, что всего в РФ разрабатывается 26 вакцин против коронавируса в 17 научных центрах, две вакцины уже зарегистрированы, еще одна — вакцина центра имени Чумакова РАН — ожидает регистрации в скором времени.