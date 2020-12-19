Суточный прирост заболевших коронавирусом в России немного снизился по сравнению с предыдущим днем

На этот раз выявлено около 28 тысяч 200 новых случаев.

Меньше заболевших COVID-19, чем днем ранее, выявили в Москве. Если в пятницу фиксировали 7 тысяч заразившихся, то теперь – менее 6,5 тысяч. При этом в столице, по данным оперативного штаба, теперь уже более 500 человек находится на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В Санкт-Петербурге прирост стабильный: заболевших – более 3 тысяч 750.

В Подмосковье же этот показатель обновил очередной психологический максимум: в регионе впервые выявили за день более 1,5 тысяч новых случаев.

Около 500 заразившихся – в Нижегородской области, следом по приросту идут Свердловская и Архангельская области, Карелия, Воронежская, Псковская и Ростовская области. В каждом из регионов – около 400 случаев за сутки.

Выздоровели за день, по данным оперативного штаба, свыше 26 тысяч человек, умерли же 585. К слову, общее число скончавшихся от коронавируса в России, согласно статистике ведомства, превысило 50 тысяч.

Всего в России с начала эпидемии выявили уже более 2 млн 800 тысяч случаев коронавируса.