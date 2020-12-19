В Белоруссии могут ввести сбор за пересечение границы при выезде из страны

Речь идет о транспортных средствах массой до 5 тонн – об этом в интервью агентству БелТА сказал министр финансов республики. Сумма сбора составит около 30 долларов. В том случае, если законопроект одобрят, собранные средства планируется потратить на борьбу с пандемией – в частности на дезинфекцию пунктов пропуска.

С понедельника приостанавливается выезд из Белоруссии через наземные КПП.

Ранее был закрыт въезд в страну для иностранцев. Исключение сделали для россиян. Им нужно предоставлять справку об отсутствии коронавируса.