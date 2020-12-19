6-летняя россиянка попала в список самых высокооплачиваемых блогеров YouTube по версии американского журнала Forbes

Доход Анастасии Радзинской за год составил 18,5 миллионов долларов.

Как Настя собирает конфеты на Хэлуин, как Настя с папой играют в прятки, Настя учится правильно писать – незатейливые, но красочные видео о жизни маленькой девочки собирают миллионы просмотров, а некоторые — сотни миллионов. Так у самого популярного ролика — 850 миллионов. Общее число просмотров видео на канале Like Nastya – почти 40 миллиардов. Это приносит семье миллионы долларов в год, и второй год подряд – место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира.

В 2019 6-летняя уроженка Краснодарского края Анастасия Радзинская входила в тройку, а в по итогам этого опустилась на седьмое место, хотя ее доходы выросли.

Она единственный представитель женского пола в топ-10 блогеров. Первое место в рейтинге занимает девятилетний мальчик – Райан Каджи, заработавший почти 30 миллионов. На его канале видео с научными экспериментами для детей, обзоры новых игрушек.

На втором месте Джимми Дональдсон. Как пишет Forbes, он заработал 24 миллиона на роликах, в которых, например, 1000 раз прокатился на колесе обозрения и построил самую большую башню из Lego.

В общей сложности самые высокооплачиваемые блогеры в YouTube заработали более 200 миллионов долларов.