Российский офицер погиб во время разминирования дороги в Нагорном Карабахе

Военнослужащий являлся сапером, он работал близ города Шуша, сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, он получил тяжелое ранение и скончался при транспортировке в госпиталь.

Разминирование соединяющего Армению и непризнанный Нагорный Карабах Лачинского коридора является одной из задач, которая была поставлена перед российской миротворческой миссией в регионе. В тот же день, когда, как стало известно, погиб российский офицер-сапер, в Минобороны рапортовали о разминировании участка дороги до Степанакерта в 28 км.

В свою очередь, на мине подорвался еще один российский офицер: он входил в группу по поиску и обмену телами погибших. Его тогда доставили в больницу в Баку.

Всего в районе Нагорного Карабаха погибли уже три российских военнослужащих. Первые два входили в экипаж вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в начале ноября, за день до подписания соглашения об урегулировании в Карабахе.