В России выявлено 28209 новых случаев коронавируса

Из них 18,8% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровело 26 109 человека.

Число жертв коронавируса, по данным оперативного штаба, превысило 50 тысяч. За минувшие сутки умерли еще почти 600 человек. Общее количество инфицированных с начала эпидемии приближается к 3 миллионам. Наибольший прирост, как всегда, зафиксирован в Москве – около 6,5 тысяч новых пациентов. При этом городские власти говорят о том, что вводить жесткие ограничения не планируют ни сейчас, ни в ближайшие месяцы.

На этом фоне власти многих европейских государств действую иначе. Так с сегодняшнего дня новые правила вступили в силу в Австрии, Словакии и Украине. В Италии на Рождество и Новый год объявлен общенациональный карантин. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, это сделано для безопасности граждан.

Конте подчеркнул, что ограничения сильно сказываются на гостиничном и туристическом бизнесе – они пострадали во время пандемии больше всего.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 819 429 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 50 347 летальных исходов, выздоровело 2 254 742 человека.