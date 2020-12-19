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10:34, 19 декабря 2020

В Армении начался общенациональный траур по погибшим в Нагорном Карабахе

Он продлится три дня. Об этом ранее сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян: «Сегодня исполняется 40 дней с момента окончания боев в Нагорном Карабахе. Работы по поиску тел погибших и их опознанию еще будут продолжаться. Возможно, по состоянию на 19 декабря не все тела наших павших воинов будут найдены, будет множество неопознанных тел. Но считаю, что больше нельзя откладывать подобное государственное решение.»

В полдень по московскому времени в Ереване начнется траурное шествие, которое, как ожидается, возглавит Пашинян. Оно начнется на центральной площади армянской столице и завершится на кладбище «Ералбур».



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