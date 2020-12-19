Издательская группа «Эксмо-АСТ» расторгнет лицензионное соглашение с сервисом электронных книг Bookmate

Издательская группа «Эксмо-АСТ» с сегодняшнего дня расторгнет лицензионное соглашение с сервисом электронных книг Bookmate.
Каталог-сервис может потерять свыше 30 тысяч книг издательской группы.
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Издательская группа «Эксмо-АСТ» с сегодняшнего дня расторгнет лицензионное соглашение с сервисом электронных книг Bookmate.
Каталог-сервис может потерять свыше 30 тысяч книг издательской группы.
Я смотрю в закон об оперативно-розыскной деятельности, действующий в России. Там нет правового определения присматривания. Там нет защиты гражданина от присматривания. Там не предусмотрена судебная процедура разрешения и прекращения присматривания. Присматривания не существует. На наших глазах президент страны изобретает и вводит в обиход абсолютно беззаконную процедуру…