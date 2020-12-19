Запасы воздуха на Международной космической станции иссякают из-за новой утечки воздуха в российском модуле

Ее пытается найти экипаж.

«Время истекает», сказал представитель Центра управления полетов в ходе переговоров с космонавтами. По его словам, установить место утечки воздуха на станции необходимо как можно скорее, поскольку резерв безопасности по газам подходит к концу. Пока наземные специалисты даже не представляют, в какой именно части переходного отсека модуля «Звезда» возникла проблема.

В ЦУП предложили искать утечку, накладывая на разные места американские мешки и покрывала, чтобы сузить район поиска. Еще одно предложение – закрыть отсек, чтобы экономить воздух. Но тогда космонавты рискуют потерять результаты уже проведенной работы.

Экипаж пытается определить место утечки воздуха с августа. В октябре космонавты с помощью чайного пакетика обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметров, ее заделали, но окончательно проблему это не устранило. Экипаж продолжил поиски.

В Роскосмосе сообщали, что ремонтный комплекс, который должен основательно загерметизировать пробоину, отправят на МКС в феврале.

Сейчас на станции работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, несколько американских астронавтов и японец.