США решили закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу диппредставительства в Екатеринбурге

Они были последними действующими в России помимо посольства в Москве.

Причина, по которой Вашингтон решил оставить в России только один работающий дипломатический центр – оптимизация работы американской миссии. По крайней мере, так утверждают представители Госдепартамента, передает агентство ТАСС.

Решение о реорганизации, по их словам, было принято совместно с послом США в России. Теперь оно, настаивают в американском внешнеполитическом ведомстве, позволит обеспечить более эффективную работу дипмиссии Штатов более эффективным и безопасным способом. Правда, почему наличие генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке делало эту работу менее эффективной, не уточняется.

Ранее о планах по реорганизации деятельности дипломатов США в России сообщало агентство Associated Press. По его данным, закрытие консульства на Дальнем Востоке и приостановка работы в Екатеринбурге связаны с решением Москвы сократить число американских дипломатов в стране, принятым еще в 2017 году. Точные сроки оптимизации пока не называются. Вместе с тем еще в марте 2018 года прекратило свою работу генконсульство США в Санкт-Петербурге. Таким образом, из действующих останется только посольство в Москве. В отношении российских диппредставительств, как ожидается, никаких действий предпринято не будет.

3,5 года назад Россия приняла решение сократить число американских дипломатов на 755 человек. Это было связано с решением Вашингтона выдворить из США российских дипломатов.