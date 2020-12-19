Закон об очередном продлении дачной амнистии вступает в силу с сегодняшнего дня

В соответствии с документом, граждане смогут продолжить оформлять в упрощенном порядке постройки на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.
2020-12-19T09:36:38+03:00
2020-12-19T09:45:58+03:00
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09:36, 19 декабря 2020
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Я смотрю в закон об оперативно-розыскной деятельности, действующий в России. Там нет правового определения присматривания. Там нет защиты гражданина от присматривания. Там не предусмотрена судебная процедура разрешения и прекращения присматривания. Присматривания не существует. На наших глазах президент страны изобретает и вводит в обиход абсолютно беззаконную процедуру…