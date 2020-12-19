В США россиянину предъявили обвинение в незаконном экспорте технологий

В заявлении американского министерства юстиции, на которое ссылается газета «Коммерсантъ», говорится, что фигуранты дела, среди которых также два гражданина Болгарии, переправляли в Россию радиационно стойкие схемы без необходимых лицензий. Их могут приговорить к большим тюремным срокам. Обвиняемого Ильяса Сабирова называют главой российских компаний «Космос Комплект» и «Совтест Комп». Накануне это организации были добавлены в американский санкционный список.