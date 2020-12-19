В США россиянину предъявили обвинение в незаконном экспорте технологий

В заявлении американского министерства юстиции, на которое ссылается газета «Коммерсантъ», говорится, что фигуранты дела, среди которых также два гражданина Болгарии, переправляли в Россию радиационно стойкие схемы без необходимых лицензий. Их могут приговорить к большим тюремным срокам. Обвиняемого Ильяса Сабирова называют главой российских компаний «Космос Комплект» и «Совтест Комп». Накануне это организации были добавлены в американский санкционный список.
2020-12-19T09:35:13+03:00
2020-12-19T09:48:05+03:00
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09:35, 19 декабря 2020
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Я смотрю в закон об оперативно-розыскной деятельности, действующий в России. Там нет правового определения присматривания. Там нет защиты гражданина от присматривания. Там не предусмотрена судебная процедура разрешения и прекращения присматривания. Присматривания не существует. На наших глазах президент страны изобретает и вводит в обиход абсолютно беззаконную процедуру…